Rinspeed Budii is BMW i3 met periscoop

Door: BV

De Zwitsers van Rinspeed stellen elk jaar op het Autosalon van Genève een nieuwe concept car voor. Dit jaar is dat de Rinspeed Budii, die als party piece autonoom rijden naar voor schuift.

Gebaseerd op BMW i3

Onderhuids is de Budii eigenlijk een BMW i3 die door tuner Mansory op een radicaal ander uiterlijk getrakteerd werd. Bovendien zit hij vol elektronische snufjes, kleurrijke schermpjes en grappige gizmo’s.

En de periscoop?

De extra sensoren die de i3 nodig heeft om helemaal zelf z’n weg te vinden zitten op het dak. Lasers moeten immers in staat zijn een driedimensionaal beeld van de omgeving op te tekenen. Om dat zo goed mogelijk te doen, horen ze bovendien wat boven de auto uit te komen. Wanneer de Rinspeed Budii zelf de weg zoekt, komen ze daarom tot 70cm uit het dak geschoven. Op dat ogenblik kan de bestuurder het stuur gewoon wegklappen en zich overgeven aan werk of entertainment. En dat is niet het enige truukje dat het stuur kan, want je kan het ook verzetten van de linker- naar de rechterzijde.