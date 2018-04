​Tesla Model S als hotelkamer

Door: ADD

Eigenlijk kan iedereen zich een Tesla Model S permitteren, de vanafprijs van circa € 70.000 mag geen struikelblok zijn. Je hoeft gewoon een beetje creatief te zijn. Zo moet de Amerikaan Steve Sasman ook gedacht hebben, want hij kocht zich zijn droomauto om die vervolgens via Airbnb als hotelkamer in Phoenix (Arizona) te verhuren.

Aan alles is gedacht

Echt goedkoop is het allemaal niet. Per nacht betaal je € 348, voor een week ben je al gauw € 2.346 kwijt. In ruil mag je in Tesla's knusse kofferruimte op een luchtmatras van 90cm op 1,98m slapen en bovenop krijg je verse lakens, een hoofdkussen, en zelfs – maar wie wil dat nu in het warme Arizona - een dekbed. Twee elektrische kaarsen zorgen voor wat romantiek. Vanzelfsprekend kan je de hele nacht door van de airco en het infotainmentsysteem genieten, de auto staat dan ook op te laden in de garage.

Enkel voor vroege vogels

Langslapers overwegen evenwel beter een andere slaapplek. Om acht uur moet er namelijk opgestaan worden, want dan heeft Steve zijn auto nodig om naar het werk te rijden...