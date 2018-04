Door: ADD

In Saarbrücken, Duitsland, reed een man meer dan tien kilometer op twee kale velgen. De compleet vernielde velgen lieten een opvallend spoor in het asfalt achter.

Volgens de Duitse politie ontdekte een patrouille de auto die in het centrum van Saarbrücken geparkeerd stond. De bestuurder verklaarde dat hij zijn banden op een borduur stuk gereden had. Waarom hij dan verder reed, is nog steeds onduidelijk.