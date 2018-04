Volkswagen Sharan krijgt facelift, blijft nog even

Door: BV

Het segment van de grote monovolumes is in Europa niet meer wat het geweest is. Heel wat autoconstructeurs trokken hun staart al in en zelfs koning Renault Espace flirt tegenwoordig met de grenzen van de niche. Maar de Sharan blijft gewoon zoals hij is. Hij wordt zelfs nog eens opgefrist. Z’n nieuwe neus steekt hij voor het eerst buiten op het Autosalon van Genève.

Zuiniger met nieuwe motoren

Volkswagen gooit nieuwe turbo benzinemotoren tussen de aangedreven voorwielen. 150 of 220pk hebben ze, maar helaas wil niemand die in ons land. Voor een dieselminnend land als België zijn er diesels met 150 of 184pk, altijd gepaard aan een zesbak. Hetzij handgeschakeld, hetzij automatisch en met dubbele koppeling.

Meer snufjes, meer veiligheid

De Sharan krijgt nieuwe comfort- en veiligheidsverhogende snufjes waarvan VW heeft uitgezocht dat ze nog niet eerder op een grote monovolume te krijgen waren. Zaken als een rijstrookassistent bijvoorbeeld. Voorts wordt ook het infotainmentsysteem opgewaardeerd. Het speelt nu netjes samen met de smartphone in je broekzak dankzij MirrorLink, Apple CarPlay en Android Auto.