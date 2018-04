Compromisloos: Aston Martin V12 Vantage GT3

Door: BV

Aston Martin heeft een GT3 Special Edition gebouwd van de V12 Vantage S. En er is geen sprake van half werk. Kijk maar eens naar het koetswerk. Dat moet uren in de windtunnel hebben gestaan. Daar zochten de Britten precies uit hoe groot de voorsplitter, de brede en lage zijskirts en de niet te missen achtervleugel moesten zijn.

Lichter

De koets is niet alleen aërodynamisch efficiënt. Ze is ook 100kg lichter. Meer panelen in koolstofvezel en ruiten in polycarbonaat zorgen daarvoor.

V12 op anabolen

De atmosferische 6-liter V12 levert standaard 573pk. Dat lijkt ruimschoots voldoende om 1.565kg te bewegen, maar Aston Martin optimaliseerde nog enkele onderdelen om op een mooie ronde 600pk uit te komen.

Slechts 100 stuks

Aston Martin zal niet meer dan 100 stuks van dit exclusieve model bouwen. Gezien de V12 Vantage S af fabriek al ruim € 300.000 kost, kan je je voorstellen dat het prijskaartje behoorlijk astronomisch wordt. Een exact bedrag gaf het bedrijf echter niet vrij.