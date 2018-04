6,5 meter pure luxe: Mercedes-Maybach Pullman

Door: BV

Mercedes had al een waanzinnig luxueuze Maybach-uitvoering van de S-Klasse uit z’n hoed gehaald. Maar voor wie die ruim 5 meter lange creatie nog niet exclusief genoeg is, stelt het in Genève deze Pullman voor. Die is langer, hoger en veel duurder.

De meest luxueuze Mercedes ooit

Deze tot 6,5m verlengde S-Klasse heeft tussen de wielen zo maar eventjes 4,2m ruimte. Die gebruiken de Duitsers bij voorkeur om vier naar elkaar gerichte compleet verstelbare comfortzetels te plaatsen. Maar wie echt veel beenruimte wil, kan zich beperken tot de exemplaren in de rijrichting. De vrijgekomen wand (met schuifraam om je te isoleren van de bestuurder), kan je dan gebruiken om extra inrichting tegen te plaatsen. Een bar bijvoorbeeld.

Om een gemakkelijke toegang tot de zitplaatsen te verzekeren, zorgde Mercedes voor extra hoofdruimte. Er komt 10cm bij.

6-liter V12

Voor de (compleet onhoorbare) aandrijving zorgt nog steeds een 6-liter V12 met twee turbo’s. Goed voor 530pk en 830Nm, wat betekent dat Mercedes de neiging onderdrukt om de extra centimeters en kilo’s te compenseren met meer vermogen. De Mercedes-Maybach Pullman komt zo wellicht ook wel vooruit.

En de prijs?

De exacte prijs zal natuurlijk afhangen van de exacte specificaties. En die zijn - vooral als het om pantser gaat - grotendeels geheim. Maar de Duitsers geven wel aan dat je met minder dan € 500.000 onder de arm niet eens moet gaan praten.

50 jaar Pullman

Dat de nieuwe Pullman nu wordt gepresenteerd, is overigens geen toeval. De bekendste Mercedes Pullman, de 600, viert in 2015 namelijk zijn 50-jarig bestaan. Mercedes-Benz startte in 1965 voor het eerst met het leveren van dit prestigieuze model als een 'serieproductieauto'. Desondanks gaat de traditie van exclusieve limousines met de naam Pullman bij Mercedes nog verder terug: drie speciaal ontworpen versies van het model 300 met Pullman-afmetingen, ook wel bekend als de 'Adenauer Mercedes', werden al in 1960 vervaardigd. En vanaf de W 100 modelserie volgden in de daaropvolgende jaren Pullman-versies van de S-Klasse 109 en 126 modelserie, evenals van de 140 en 220.