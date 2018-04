Evora 400: sneller was een Lotus nog nooit

Door: BV

Lotus presenteert de Evora 400. Dat cijfer staat voor het vermogen (in BHP) dat de herwerkte 3,5l V6 die midden in het chassis ligt, opwekt. De winst ten opzichte van de actuele Evora S bedraagt dus ruim 50pk, terwijl er ook nog eens 22kg gewicht buiten werd gekeild. Dat alles maakt de Evora 400 tot de snelste Lotus ooit.

Geen klein werk

De door Lotus doorgevoerde aanpassingen zijn grondig. Zo is het aluminium onderstel herwerkt, zijn de zetels lichter, hetzelfde geldt voor de velgen en zelfs het in composiet uitgevoerd koetswerk is wat kilo’s verloren. Daarbij komt z’n aangepaste uiterlijk. Op de flanken oogt de Evora nog net zo elegant als voorheen maar neus en kont kiezen nu duidelijk voor een andere stijl.

Sneller, snediger

Met exact 406pk en 410Nm, te danken aan een grotere compressor, aangepast motormanagement en geoptimaliseerde koeling duwen de achterwielen de Evora 400 naar 100km/u in 4,2 seconden. De top? 300km/u. Maar die naakte prestaties zeggen volgens Lotus niet alles. Een torsen limited-slip differentieel en nieuw afgestelde ophanging en wat extra downforce zorgen er ook nog eens voor dat hij beter aan de weg kleeft. Op Lotus’ eigen testcircuit in Hethel gaat deze nieuweling 6 tellen sneller rond dan de Evora S.

Vanaf de zomer

De snelste Lotus uit de geschiedenis wordt leverbaar vanaf deze zomer. Debuteren doet hij over twee weken op het Autosalon van Genève.