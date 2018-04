Peugeot geeft 208 facelift

Door: BV

De 208 is hét succesnummer van Peugeot. Drie jaar na z’n lancering verkocht het merk er al bijna 1 miljoen exemplaren van. En om de kansen op aanhoudend succes te vergroten, kiest het bedrijf nu al voor een facelift. Vroeger dan we gewoon zijn, maar hij is dan ook subtiel.

Hertekende snoet

Het meest opvallende kenmerk van de herziene 208 vinden we niet achteraan, hoewel de LED-staartlichten er wel noemenswaardig zijn. De grootste aanpassingen vinden we vooraan, waar de lichtunits de grootste nieuwigheid vormen, naast een hertekende bumper en grille. En omdat de mistlichten nu naar de buitenzijde van de bumper zijn gedreven, oogt de 208 breder zonder het echt te zijn. De topversies worden nu voorzien van verchroomde buitenspiegels, want iedereen weet dat chroom voor extra klasse zorgt.

Uiteraard komt de facelift met nieuwe velgen van 15, 16 of 17” en enkele aangepaste koetswerkkleuren. Geen tussentijdse opfrisbeurt is compleet zonder…

De persoonlijke toets

Om je 208 nog meer naar je persoonlijke smaak te zetten, introduceert Peugeot een extra uitrustingsniveau. Dat heet GT-line en het moet de brug leggen tussen de sportieve GTI en de meer luxueuze versies uit het gamma. Maar het blijft er niet bij. Je kan je 208 voortaan ook met een ‘color pack’ personaliseren. Dan heb je onder meer controle over de merklogo’s, de sierlijst in de grille, de omlijsting om de richtingaanwijzers op de flanken en zelfs de inlegstukken om de mistlichten.

Kwalitatief en tactiel interieur

Aan het interieur verandert niet veel, tenzij je kiest voor afwerkingsniveau 3 of hoger. Daarbij plaatst Peugeot voortaan een boordplank in een nieuw materiaal. Dat ziet er degelijker uit en het voelt beter aan. Z’n structuur nodigt overigens ook uit tot aanraken.

Meer snufjes

Peugeot profiteert van de aanpasbeurt om wat meer elektronica in te bouwen. We hebben het dan specifiek over een automatisch remsysteem (bedoeld voor stadsgebruik) en een achteruitrijcamera. Het infotainmentsysteem wordt dan weer geupdated met de functies Mirrorlink en Apple Carplay.

Erg zuinige diesels

Een drinkeboer was de 208 niet. Maar hij wordt nog zuiniger. Nu blijft elke dieselversie onder een uitstoot van 95 g CO2/km. De 1.6 BlueHDi met 75 en 100pk stoten gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak slechts 90 en 87 g/km uit en de zuinigste telg verbruikt nu niet meer dan 3l/100km. Dat is een CO2-emissie van amper 79 g/km.

Nieuwe driecilinders

Het benzinegamma profiteert dan weer van de komst van een 1.2l driecilinder met turbo. Die levert 110pk en stoot 103 g/km uit. Die ruilt z’n handgeschakelde vijfbak tegen een meerprijs ook voor een nieuwe zestrapautomaat die slechts één gram hoger aftikt.

Het showdebuut voor deze gefacelifte 208 vindt over twee weken plaats op het Autosalon van Genève.