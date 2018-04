Citroën Berlingo tweede keer onder het mes

Door: BV

In 2008 introduceerde Citroën de jongste Berlingo-generatie. Dat betekent dat die auto inmiddels te boek staat als een ‘product op leeftijd’. Dat weet Citroën natuurlijk ook en daarom krijgt de praktische monovolume een facelift. De tweede al. In 2012 ging hij ook al eens onder het mes.

Twee keer kijken

De ingreep is niet drastisch. Het beperkt zich tot een nieuwe voorbumper, dagrijlichten, grille, een aangepast kleurenpalet en andere design voor wieldoppen en velgen. Aan de binnenzijde is het grootste wapenfeit een opgewaardeerd infotainmentsysteem. Dat kan nu perfect overweg met je smartphone. Nieuwe stofjes maken de lijst compleet. Vanaf november wordt de Berlingo dan ook nog leverbaar met een remsysteem dat in de stad zelf je remmen bedient als een ongeluk waarschijnlijk is.

Zuiniger

De Berlingo wordt leverbaar met een hele rits BlueHDi dieselmotoren die voldoen aan de Euro6-emissienorm. Die zijn allemaal 1,6l (1.560cc) groot. De vermogens, het verbruik en de CO2-uitstoot hebben we opgelijst.