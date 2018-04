Skoda Fabia wordt Monegask

Door: AUTO55

Volgende maand pakt Skoda op het Autosalon van Genève uit met de gloednieuwe Superb, de Octavia RS 230 en de Fabia Monte Carlo. Monte Carlo omdat het gewoon lekker bekt. Gelukkig ziet die Fabia er ook iets sportiever uit dan het conventionele model, dankzij donkere opzetstukken onderaan het koetswerk, zwarte 16- of 17-duimsvelgen, verduisterde ruiten (inclusief zonnedak) en zwarte zijspiegels. De B-stijl (de zwarte lijst tussen twee ruiten in) krijgt ook wat meer 'schwung' door een Monte Carlo-logo. En binnenin? Ook daar tracht Skoda een sportieve sfeer te creëren. Onder andere door specifieke sportstoelen te installeren en het stuur in leer te wikkelen.