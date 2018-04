Bedenker Datsun 240 Z overleden

Door: BV

Yakuta Katayama, die verantwoordelijk wordt geacht voor de geboorte van de Datsun 240 Z, waarvan de actuele Nissan 370 Z de rechtstreekse afstammeling is, overleed afgelopen week in een ziekenhuis in Tokyo aan een hartfalen. Hij had de gezegende leeftijd van 105 jaar. Z’n vrouw, vier kinderen, 11 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen overleven hem.

Rijk gevulde carrière

Hoewel de naam Katayama bij de massa weinig belletjes doet rinkelen, is hij een begrip bij de liefhebbers van Datsun en Nissan. Katayama - in Datsun Z-liefhebberskringen vooral bekend als Mr. K. - begon al bij Nissan in 1935. Hij wordt mede-verantwoordelijk geacht voor de eerste uitgave van het Autosalon van Tokyo in 1954, voor het stichten van de Amerikaanse afdeling van Nissan en voor z’n (toen nog Datsun gedoopte) wereldwijde merk. Hij wordt beschouwd als de man achter de Datsun Z-reeks, omwille van z’n pleidooi voor een sportwagen die het imago van de autobouwer zou ondersteunen. Hij ging met pensioen in 1977, maar werd door de sector niet vergeten. In 1998 werd hij in de VS opgenomen in de Automotive Hall of Fame en tien jaar later gebeurde hetzelfde met de Japanse eregalerij.