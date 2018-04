Superfast! Eerste parodie op Fast & Furious is een feit

Door: AUTO55

Aeron Seltzer en Jason Friedberg, de makers van Scary Movie en tal van andere onzinnigheden, brengen binnenkort de prent Superfast! naar de zalen. Zoals door de titel aangekondigd, gaat het om een overduidelijke parodie op The Fast and the Furious, vol schaars geklede dames en heren, over-the-top getunede wagens met belachelijke stickers en - dat is toch te hopen - heel veel humor. We zijn benieuwd of hij een plaatsje verdient in ons dossier Legendarische autofilms.

Het plot

“ It's not the car you drive... it's the driver who drives the car who's doing the driving. ”

In Superfast! gaat undercoverflik Lucas White (gespeeld door Alex Ashbaugh) zich meten met de in een marcelleke gehulde Vin Serento (Dale Pavinski). Het plan is om maffiabaas Juan Carlos de la Sol (Omar Chaparro) liggen te hebben, een man die zijn zwarte kas in een lokaal Taco Bell-restaurant heeft verstopt. De trailer bekijken (voorlopig in mindere kwaliteit) kan via de Auto55.be-facebookpagina.