​Einde VW Eos is nabij

Door: ADD

Niet echt verwonderlijk. Volgens berichten in de Duitse media stopt Volkswagen na negen jaar met de productie van hun metalen klapdak cabrio Eos. Nog vóór het midden van dit jaar zou het doek vallen. Een VW-woordvoerder bevestigde het stopzetten van de productie, maar vertelde er niet bij wanneer. De Eos loopt momenteel nog in Palmela, Portugal van de band.

Niche is te klein

Geruchten over het Eos-einde zijn er al langer. Bovendien kondigde Volkswagen CEO Martin Winterkorn onlangs in een kranteninterview aan dat de groep wil snijden in het cabrio-aanbod omdat sommige niches zo klein zijn, dat ze niet de moeite lonen. Maar aan de cabrioversies van de Golf en Beetle wil VW voorlopig niet raken.