Na 12 jaar is er eindelijk een nieuwe VW Touran

Door: ADD

Het was lang wachten op een opvolger voor de Touran, die in al 2003 het levenslicht zag. Maar nu heeft Volkswagen eindelijk de tweede generatie klaar en die zal ons weldra in Genève opwachten. De lancering volgt later in september 2015.

Minder laadvolume

Het eerste dat opvalt, is dat de laadruimte van de familiewagen krimpt. In de nieuwe Touran past minder bagage dan voorheen. Zo kan de tweede generatie in totaal 1.980 liter opbergen, negen liter minder dan zijn voorganger – en dat ondanks dat de auto met 13 centimeter in de lengte (4,53 meter) en 4 centimeter in de breedte (1,81 meter ) groeit.

Volkswagen verklaart dat het louter een kwestie van nieuwe meetmethoden is. De wielbasis wordt effectief ongeveer elf centimeter groter - en daarmee dus ook het interieur. De kofferruimte op zich kan bijgevolg 48 liter extra slikken (743 i.p.v. 695l). Ter vergelijking: bij de BMW 2 Reeks Gran Tourer zijn dat 645 liter. Geladen tot aan het dak kan de koffer van de Touran 1.040 liter verstouwen.

Vijf of zeven zitplaatsen

De monovolumeversie van de Golf wordt weer verkocht als een vijf- of zevenzitter. Voor maximale laadruimte hoeven de achterste zitplaatsen niet langer verwijderd te worden. Een snok aan de stoelhendel volstaat om een vlakke laadvloer te creëren. Bij VW maken ze er een punt van dat er drie kinderzitjes naast elkaar geïnstalleerd kunnen worden, net als bij concurrent BMW Gran Tourer overigens.

Standaard versus optioneel

Standaard beschikt de nieuwe Touran over negen airbags, Isofix en veiligheidsgordeldetectie op alle zitplaatsen achteraan, een elektronische parkeerrem en een radio met 5-inch touchscreen. Voor grotere versies met een 6,5 of 8-inch scherm en smartphoneondersteuning moet je bijbetalen

Optioneel is ook de airconditioning met luchtkwaliteitsensor en een zogenaamde Aktiv-Biogen-Filter, die vermijdt dat schimmelsporen en allergenen je auto binnendringen.

Xenonlichten zullen uit de Tourancatalogus geschrapt worden. Standaard zijn halogeenlampen voorzien, wil je LED-koplampen dan moet je bijbetalen. Wens je er dynamische bochtverlichting bovenop dan moet je dubbel in de buidel tasten.

Zes (zuinigere) motoren: 110 tot 190pk

Net zoals de Golf 7 en de recentste Passat shopt ook de Touran in de dwarsmotorenwinkel van de Volkswagengroep. Zodoende biedt hij drie benzinemotoren (1.2 liter met 110pk, 1.4 liter met 150pk en 1.8 liter met 180pk) en drie diesels (1.6 liter met 110pk, 2.0 liter met 150 en 190pk) aan. Behalve de initiële benzine zijn alle eenheden aan een dubbele koppeling verbonden. Vierwielaandrijving komt er voorlopig niet.

Dankzij enerzijds nieuwe en herziene motoren en anderzijds een gewichtsverlies van 62kg is de familiewagen tot 19 procent zuiniger dan zijn voorganger. Bovendien is ook de carrosserie 25 procent stijver dan voorheen.

Betaalbaar blijft hij

De prijzen voor het nieuwe busje staan nog niet vast, maar wij gaan ervan uit dat die zich op hetzelfde niveau van de huidige Touran bevinden. En die vind je al vanaf € 23.080.