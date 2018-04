Door: BV

De Britse nicheconstructeur Morgan zit met een ei. Eentje dat zal uitkomen op 3 maart, wanneer het Autosalon van Genève de deuren opent voor de pers. Wat het bedrijf exact wil voorstellen, komen we niet te weten, maar een teaser kan er wel vanaf. Daaruit kunnen we in elk geval afleiden dat het - wat het ook is - de genen van de Morgan Aeromax lijkt te hebben. Wordt vervolgd.