Nieuwe VW Passat CC op komst

Door: BV

Volgende week opent het Autosalon van Genève de deuren. Dat betekent dat je als automerk niet zo veel tijd meer hebt om nog wat tamtam te maken rond je nieuwe producten. Hoog tijd dus dat VW met een teaser kwam voor de ‘CC’ concept. Een voorbode voor de nieuwe Passat CC die we wellicht in 2017 in de catalogus zullen zien opduiken.

Comfort Coupé van Passat

CC staat hier niet voor Coupé-Cabriolet maar voor 'Comfort Coupé'. Het is de benaming die Volkswagen koos voor z’n vierdeurs-coupé op basis van de Passat. De eerste generatie staat er nu nog van in de catalogus, maar over maximaal twee jaar verwachten we een opvolger. Deze schetsen geven daarvan een eerste indicatie en het zal je niet verbazen dat de lijnen van de nieuwe, gewone Passat daarin terug te vinden zijn.

Vierwielaangedreven hybride

De concept heeft een aandrijflijn die gebaseerd is op die van de Passat GTE. VW houdt het voorlopig echter op een vage omschrijving: een turbo benzinemotor werkt samen met twee elektrische motoren.