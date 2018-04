Jensen staat op uit het graf

Door: BV

Jensen, dat is een in de jaren dertig van vorige eeuw opgerichte autobouwer. Het Britse bedrijf hield zich aanvankelijk bezig met de bouw van koetswerken en zelfs assemblage van complete auto’s in opdracht. Later bouwde het eigen auto’s die gebruik maakten van techniek die van zowat overal kwam. De Jensen Interceptor die in 1966 werd voorgesteld valt daaronder. Hij had een koetswerk van de hand van het Italiaanse stijlhuis Carrozzeria Touring.

De terugkeer

Het bedrijf stopte productie in 1976 maar het aast op een terugkeer. De lat ligt hoog, want de Britten willen met een compleet nieuw model komen in 2016. Die zal Interceptor 2 heten. Voor het zover is, steken ze hun tenen even in het badwater met een ‘limited edition’ GT. Dit zijn daarvan de eerste foto’s.

Gekend recept

Jensen kijkt voor de krachtbron weer naar de VS, net als een halve eeuw geleden. Deze Jensen GT zal een 6,4l V8 met compressor van GM-origine onder de kap krijgen. Die wordt 665pk sterk en stuurt z’n vermogen via een handbediende of automatische zesbak (de klant krijgt de keuze) naar de achterwielen. En de motor is niet het enige dat Jensen leent. Wie wakker was, merkte al de achterlichten van de Jaguar F-Type op. Volgende week hoort een afgewerkt exemplaar op het Autosalon van Genève te staan.