Op drie wielen door Tokyo

Toyota stuurt zijn leuk stadsautootje i-Road naar Tokyo. Daar zal de driewieler in het kader van een car sharing project vanaf april voor zes maanden door de stad zoeven. De Japanse hoofdstad is ondertussen al de derde stad (na Toyota City en het Franse Grenoble) waar de i-Road rondcrosst.

De i-Road is 90 centimeter breed en biedt plaats aan twee personen. Aangedreven wordt de driewieler door twee elektromotoren van 3pk. Met dit car sharing project wil Toyota onder andere gegevens verzamelen over het gebruiksgemak van de driewieler en nagaan in welke mate mensen openstaan voor nieuwe mobiliteitssystemen.