Voor het circuit: Mercedes AMG GT GT3

Door: BV

Mercedes heeft de GT3 versie van de AMG GT wereldkundig gemaakt. Die is ontwikkeld om te voldoen aan de FIA GT3 Specificaties

Motor van de SLS AMG GT3

Het koetswerk is voorzien van een specifieke koetswerkkit die breder is om de aangepaste spoorbreedte te kunnen herbergen, maar waardoor de wind veel meer vrij spel krijgt. Kwestie van de achterdiffuser te voeden. Het interieur is gepluimd en de motor vervangen door de opgewaardeerde 6,3l V8 die ook in de SLS AMG GT3 zat, met inbegrip van een sequentiële zesbak.