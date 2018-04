Hyundai i20 Active vol in beeld

Door: BV

Wie een dwarsdoorsnede van de autoverkopen bekijkt kan niet anders dan concluderen: als het wat hoog op poten lijkt te staan en stoer oogt, dan gaat het als zoete broodjes. Logisch dus dat de constructeurs over elkaar heen vallen in een poging om zo snel mogelijk SUV’s en crossovers op de markt te brengen. Bij Hyundai zijn het wakkere jongens. Die brachten ooit al eens een Getz Cross en Hyundai ix20 Cross op de markt en voorzien nu de nieuwe i20 van alles wat tegenwoordig modieus is.

Meer bodemvrijheid, meer plastic

Het recept is bekend. Wat meer bodemvrijheid en wat extra stootvast plastic. Beide moeten ervoor zorgen dat je je met een gerust hart overgeeft aan je actieve levensstijl. Wellicht is ook de naam daar een reflectie van. Daarin vinden we geen ‘cross’ meer terug. Deze i20 draagt het label ‘Active’. Hij was voor het eerst te zien op het Autosalon van Genève.