Alfa 4C Spider heeft Belgisch prijskaartje

De coupéversie hebben we vorig jaar al eens aan de tand gevoeld en we waren onder de indruk. Of toch van z'n rij-eigenschappen. Maar de 4C is er ook als dakloze Spider en dat model kan je bewonderen op het steeds dichter naderende Autosalon van Genève. Kort daarop kan je beginnen bestellen.

Duur speelgoed

De Alfa Romeo 4C Spider is fiks duurder dan zijn gesloten broer. In België € 21.587 om precies te zijn, of wat hem, BTW ingeprepen, € 73.087 doet kosten. Dat is hele hap uit het budget om toch maar van de zon te kunnen genieten.