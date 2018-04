Startech pimpt je Jaguar F-Type

Door: AUTO55

Tuninghuis Startech, dat zich over modellen van Land Rover en Jaguar buigt, heeft nu de F-Type onder handen genomen. Alsof dat nog moest. Het resultaat is een met carbon lipjes en vleugeltjes versierde Brit die ook nog voorzien is van een hevige diffuser, extra sportieve uitlaatpijpen en spiegelkappen en luchtsleuven uit - alweer - carbon. En om helemaal op te vallen, rolt de gepimpte kat op speciale 21-duims aluminium Monostar S-wielen.

De binnenzijde van auto - in dit geval een F-Type Coupé - werd ook verre van ongemoeid gelaten. We zien onder meer lichtgevende dorpelbeschermers en pianozwarte inleg, maar ook erg specifieke patronen in het bruine en rode Nappa-leder. Anders dan anders is dat.