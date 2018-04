VW Passat is “Auto van het Jaar 2015”, Citroën C4 Cactus tweede

Door: BV

De Volkswagen Passat mag zich vanaf vandaag een jaar lang Auto van het Jaar noemen. Hij volgt de Peugeot 308 op.

Ruime voorsprong

De juryleden van de Auto van het Jaar verkiezing, waaronder twee Belgische journalisten, gaven de nieuwe Passat 340 punten. Dat is bijna 100 meer dan de Citroën C4 Cactus binnensleepte. Die eindigt op de tweede stek. Je kan dus spreken van een afgetekende winnaar. In de achterhoede was het echter wel spannend. Onder de 248 punten van bovenstaande Citroën eindigde de Mercedes C-Klasse met 221 punten en de eigenlijk al drie jaar oude Ford Mondeo werd toch nog vierde met 203 punten. De top 5 afronden doen we met de Nissan Qashqai en 160 punten.

Drie keer prijs

Voor Volkswagen is het derde keer prijs in vijf jaar tijd. De Golf sleepte de prestigieuze prijs binnen in 2013 en drie jaar eerder werd de Polo het meest van al bewierookt.