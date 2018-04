Nieuwe Audi Q7 e-tron verbruikt slechts 1,7l/100km

Door: BV

De nieuwe Audi Q7 komt er ook als dieselhybride. Die combineert een elektromotor en drieliter dieselcentrale om een verbruiksgemiddelde van amper 1,7l/100km of minder dan 50 g/CO2-uitstoot per kilometer te realiseren.

De Audi Q7 e-tron kan alles

Audi wil van de Q7 e-tron een erg veelzijdige speler maken. Zo is de auto in staat om tot 57km uitsluitend elektrisch te rijden. Worden de krachtige dieselmotor en de elektromotor gecombineerd dan ontpopt deze Q7 zich tot een asfaltvreter bij uitstek. Hij moet slechts om de 1.410km aan de pomp om te bekomen. Bovendien beschikt hij ook nog eens over quattro vierwielaandrijving, om wat meer uitdagend geploeter mogelijk te maken.

En hij is snel!

Het vermogen van beide motoren samen bedraagt 373pk en 700Nm. De Q7 is dan wel een flink uit de kluiten gewassen SUV, maar zelfs die zijn erg snel met dergelijke waarden. De traditionele honderdsprint verwijs je in 6 tellen naar de geschiedenis. De topsnelheid is begrensd op 225km/u.