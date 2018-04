Volvo V60 D5 Twin Engine: 1,8l/100km diesel

Door: AUTO55

Volvo heeft al een V60 plug-in hybride in het aanbod staan. Die koppelt een 215pk sterke dieselmotor (D6) aan een bijna 70pk opwekkende elektrocentrale. Een beetje te veel van het goede voor sommige klanten, dus krijgt dat model versterking van een iets minder krachtige variant. Met dezelfde elektromotor, maar ditmaal gepaard aan een 'slechts' 163pk afleverende zelfontbrander. D5 Twin Engine is de naam.

Extreem laag theoretisch verbruik

Volvo claimt dat de V60 D5 Twin Engine slechts 1,8l/100km diesel drinkt (48g/km CO2). Een cijfer dat volgens een methode werd berekend die niet helemaal strookt met gebruik in de praktijk, maar een grote slokop gaan we deze Volvo wellicht niet kunnen noemen.

Eerste reeks

De eerste 500 stuks worden als 'Special Edition' verkocht. De auto is dan in Crystal White gespoten, staat op 19-duimswielen en is uitgevoerd met zwarte in- en exterieurdetails.