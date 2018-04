Oh Porsche 911 GT3 RS wat heeft u toch een grote... vleugel

Door: BV

Hij krijgt een aluminium koetswerk, een magnesium dak en een koffer- en motordeksel in met plastic versterkt carbon. En dat allemaal om nog eens 10kg lichter te zijn dan een ‘ordinaire’ 911 GT3.

Hou het hoofd koel en de voeten op de grond

Met amper 1.420kg op de weegschaal en een atmosferische 4-liter benzinemotor die 500pkl opwekt, moet je de boel natuurlijk koel houden. Daarom heeft deze GT3 RS extra kieuwen ontwikkeld. Je vindt ze ter hoogte van de voorwielen (om warmte van remmen en radiator af te leiden), maar ook rond het motorcompartiment. Hopelijk heeft Porsche z'n huiswerk nu goed gemaakt en moet het binnenkort niet elke motor vervangen, zoals het geval was bij de 911 GT3.

Een andere voorsplitter, maar vooral de ingewerkte ducktail-spoiler en de grote achtervleugel, moeten ervoor zorgen dat de GT3 RS z’n wielen op de grond houdt. Bij een topsnelheid van 322km/u kan je maar beter op zeker spelen.

Hoe snel is de 911 GT3 RS?

Over de Nordschleife van de Nürburgring doet hij 7 minuten en 20 tellen. Dat is iets waar constructeurs erg graag mee uitpakken. Maar misschien zegt de acceleratietijd meer. Nul tot 100km/u neemt 3,3 seconden in beslag. Met een zeventraps-automaat met dubbele koppeling verspil je in elk geval geen tijd aan schakelen. Dat hij ook in de bochten hard kan, bewijst de tijd rond de Groene Hel wel. Hij wordt geholpen door een volledig blokkeerbaar differentieel met torque vectoring.

Wat kost hij?

Wie er één wil moet nog enkele maanden wachten. Prijzen voor ons land zijn er nog niet, maar als je weet dat hij al € 181.690 kost in Duitsland.