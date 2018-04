Mercedes V-ision e is hybride luxebus

Door: BV

Mercedes wil een hybride versie van de V-Klasse. Logisch want het is de enige manier om zo’n bus van pittige prestaties te voorzien zonder het verbruik de pan uit te laten swingen. Van de vorige generatie V-Klasse (toen nog Viano) kon je een zescilinder bestellen, maar die hoort niet langer tot de mogelijkheden. De V-ision e plug-in-hybrid die op het Autosalon van Genève staat te blinken, wordt het alternatief. Voorlopig is het echter nog een studiemodel.

Aandrijflijn van C 350 Plug-in Hybrid

De aandrijflijn kennen we al. Een viercilinder benzine met 210pk en 350Nm die wordt gecombineerd met een 122pk en 340Nm sterke elektromotor. Combineer de twee en je hebt als bestuurder 333pk en 600Nm onder de rechtervoet in je busje zitten. Je merkt dat aan de prestaties. 100km/u is er na 6,1 seconde en je stoomt door (op de Autobahn uiteraard) naar 206km/u. En tegelijk verbruik je slechts 3,0l/100km (CO2: 71g/km) omdat je tot 50km ver geraakt in elektrische modus. Die laatste is wel begrensd tot 80km/u.

Meer luxe

Mercedes profiteert er meteen van om niet alleen de aandrijflijn te tonen. Daaraan is, op het stopcontact achteraan de V-Klasse na, immers niet zo veel te zien. Maar je kan ook nog gaan gapen naar de erg luxueuze binneninrichting (de zetels lijken wel uit een S-Klasse Maybach te komen) of de sportieve koetswerkkit. Andere aardigheidjes zijn het in glas uitgevoerd dak en de instelbare tint van de zijruiten. Dat gebeurt elektrochromatisch, met een simpele druk op de knop.