Nieuwe Morgan Aero 8 doet het met BMW-power

Door: BV

Morgan heeft op het Salon van Genève het doek gelicht van de inmiddels vijfde evolutie van de Aero 8. De stijl blijft vanzelfsprekend herkenbaar, maar er zijn een groot aantal technische aanpassingen doorgevoerd.

Aangepast onderstel

Het in aluminium uitgevoerde chassis is verbeterd. Het is nu stijver, vooral voor wat torsiekrachten betreft. En het werkt samen met een compleet nieuwe ophanging en antirolstangen, kwestie van zo veel mogelijk rendement uit die extra rigiditeit te persen. De sportwagen reageert daardoor alerter op stuurinput. Op de limiet moet hij bovendien makkelijker onder controle te houden zijn dankzij een bij BMW aangekocht limited-slip-differentieel.

Een Duits hart

De krachtcentrale komt ook uit München. Dat is nu 4,8l die het overigens zonder turbo’s moet rooien. Dat zien we niet vaak meer. De eenheid wekt 367pk op en wordt naar keuze gecombineerd met een handbediende zesbak of een automaat.

Moderner

Ook Morgan moderniseert, maar dan zonder op het handwerk te besparen. De Morgan Aero 8 heeft nu een nieuwe airco, ABS en remkrachtverdeler, twee airbags, schakellepels aan het stuur voor de automaat en zelfs een optioneel aanraakgevoelig scherm voor infotainment.

Einde voor de Aero SupertSports en Coupé

Beide modellen in bovenstaande tussentitel verdwijnen uit het gamma van Morgan. De productie van deze open Aero 8 start na de zomer. Een hardtop is te krijgen, maar wie liever een compleet gesloten model heeft, moet nog even wachten.