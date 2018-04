Suzuki iM-4 is crossover voor het A-segment

Door: BV

Je hoeft op deze pagina’s niet veel verder te kijken om te weten dat crossovers of milde vormen van het (inmiddels toch ook al fel verwaterde) SUV-concept de headlines domineren. En dat zal nog wel een tijd zo blijven. Alles en iedereen wil immers crossover. Het C-segment wordt er nu al door bestormd en ook zelfs het allerkleinste markdeel - de stadsrakkertjes van het A-segment - zullen eraan moeten geloven. Suzuki is in elk geval wakker. Dat stelt in Genève de iK-2 en deze iM-4 voor.

Retro blijft

Een andere trend die nog niet meteen weer weg is: de retrovormgeving. En deze iM-4 doet ook mee. Het front hebben de Japanse designers afgeleid van de Suzuki Fronte coupe, de omgebogen motorkap komt van onder meer de Vitara en de zwarte dakstijlen verwijzen naar de Swift. De letters iM staan voor 'iconic Mini’.

Hij kan ook wat

Op deze concept car verwijst de 4 naar de vierwielaandrijving. Of het productiemodel daarmee ook leverbaar zal worden, weten we niet, maar als Suzuki dat wel doet dan hebben ze een bijzonder aanbod. We zien voorlopig geen enkele concurrent zich daarop voorbereiden. Voor de aandrijving van het studiemodel zorgt een 1.2 liter DualJet benzinemotor die in combinatie met een 'Mild'-hybridesysteem voor lage verbruikscijfers moet zorgen. Maar meer wil Suzuki daar nu ook weer niet over kwijt.