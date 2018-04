Zweedse raket: Koenigsegg Regera

Door: BV

Hoe omschrijf je anders een auto die amper 1.420kg weegt en toch 1.500pk opwekt? En voor wie nu nog niet onder de indruk is: hij levert ook nog eens 2.000Nm (tweeduizend!) trekkracht.

Hybride megacar

We spreken van een megacar zodra hij meer dan één megawatt aan (of 1.360pk) aan vermogen levert. En dat doet deze Regera. Maar de Zweden doen het niet door er zo’n groot mogelijke benzinemotor in te leggen. Er is meer aan de hand. Net als de Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder of McLaren P1 is dit dus een hybride. De uitwerking is echter helemaal anders.

De basis is een 5-liter V8 met drukvoeding. Dat wel. Maar er zijn ook nog drie motoren die door een 9,27kWh accu gevoed worden en die je aan het stopcontact kan opladen. De benzine levert 1.100pk, de elektromotoren 670pk, maar natuurlijk niet tegelijk.

Bij lage snelheden prefereert de Regera elektrische aandrijving. Dat houdt hij maximaal 50km vol. Daarboven wordt er sowieso fossiele brandstof verbrandt. Een conventionele versnellingsbak heeft deze Regera niet. Hij heeft eigenlijk alleen een hydraulische koppeling en slechts één vaste overbrengingsverhouding. Vanaf 50km/u wil dat zeggen dat motortoerental en snelheid steevast gelijk oplopen. De centrale is tot een omwentellingssnelheid van 8.250t/min in staat. En dat bepaalt ook meteen de topsnelheid van 400km/u.

Zijn er meer cijfers?

Ja, er zijn nog meer cijfertjes. Productieaantallen bijvoorbeeld. Koenigsegg zal niet meer dan 80 stuks van de Regera bouwen. De prijs is onbekend, maar we voorspellen dat ook die ‘mega’ is. En dan is er nog een acceleratiecijfer. Vanuit stilstand accelereren naar 400km/u (!!) neemt 10 seconden in beslag. Koenigsegg doet niet eens de moeite om de andere sprintdetails te vermelden.