Renault Kadjar: dit zijn de motoren

Door: BV

Renault richt op het Autosalon van Genève de spotlights op de Kadjar. Die kregen we eerder al te zien, maar op details moesten we wachten tot het model in première ging op Zwitserse bodem.

De appel valt niet ver van de boom

De Renault Kadjar is zwaar gebaseerd op de Qashqai van concerngenoot Nissan. Het is dan ook weinig verrassend dat de keuzemogelijkheden bekend overkomen. Er zijn drie motoren, twee transmissies en je krijgt de keuze tussen voor- en vierwielaandrijving.

Eén benzine, twee diesels

Kijken we even naar de beschikbare benzinemotoren dan zien we enkel de Energy TCe 130 (een 1.2l met turbo) met 130pk en 205Nm. Die is er alleen met voorwielaandrijving.

Liever vierwielaandrijving? Dan krijg je de 130pk sterke 1.6 dCi diesel met handbediende zesbak opgedrongen. Als je je ook hier wil beperken tot voorwielaandrijving dan krijg je er een keuzemogelijkheid bij: een 1.5 dCi met 110pk. Dat is ook de zuinigste van het stel met een verbruik van 3,8l/100km en een CO2-afgifte van 99 g/km. Een zestrapsautomaat is voor die versie ook leverbaar.