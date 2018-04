Koenigsegg Agera RS heeft 'maar' 1.160pk

Door: BV

Koenigsegg gooit grote ogen op het Autosalon van Genève. Dat heeft natuurlijk te maken met de Regera. Dat is een 1.400pk sterke hybride zonder versnellingen. In vergelijking daarmee is deze Agera RS eigenlijk maar een instapmodelletje. Let wel - ook dat is nog 1.160pk sterk.

Minder gewicht, meer snelheid

Er waren al een aantal versies van de Agera, maar geen van hen had deze combinatie van een geoptimaliseerde voorsplitter, een actieve achtervleugel en gestuurde flaps in de voertuigbodem. Bijbetalen zal moeten voor een geventileerd radiatordeksel vooraan (geïnspireerd door dat van de Koenigsegg One:1) en een actieve ophanging met hoogteverstelling.

De Agera RS is een handvol kilo’s lichter dan de vorige versies. En hij genereert meer downforce voor meer stabiliteit. Exacte prestaties is iets waar de Zweden dan weer niets over kwijt willen.