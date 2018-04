Hoe kan een 13 jaar oude Pontiac € 3,4 miljoen kosten?

Door: AUTO55

Op Mobile.de, de Duitse zoekertjessite voor tweedehandse auto's en moto's, kwamen we deze merkwaardige vondst tegen. Deze, dat is een Pontiac Trans Am uit 2002 die maar liefst 3,4 miljoen euro moet opbrengen. De reden voor de exuberante vraagprijs? Het - zeker bij ons - niet bepaald gewilde Amerikaanse model is voor een groot deel met 24-karaats bladgoud en 250.000 Swarovski-kristallen bedekt. En er wordt ook bijverteld dat de auto een heuse rariteit is. Dat geloven we best. Voor de volledigheid: Er staan zo'n 75.000km op de teller, de binnen- en buitenkant baden in hetzelfde sfeertje (de vorige eigenaar was blijkbaar tuk op adelaars) en de 6-liter V8 onder de motorkap is goed voor een ronde 400pk. We denken er het onze van... en vinden de Pontiac Trans Am uit de jaren '80 tv-serie 'Knight Rider' eigenlijk veel interessanter.