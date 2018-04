Autosalon van Genève 2015 in beeld

Door: AUTO55

Uiteraard stond het cameratoestel in de aanslag om beelden te schieten vanop het Autosalon van Genève dat momenteel gaande is. Maar in plaats van elke reeds eerder besproken auto opnieuw voor de lens te halen en er opnieuw wat duiding bij te geven, hebben we van meet af aan alle relevante artikels in een handige aparte rubriek gebundeld. Zo is er op onze homepage plaats voor vers materiaal en hoeven we geen 'oud nieuws' op te rakelen. Of we dan toch niet voor salonsfeer kunnen zorgen? Natuurlijk wel. En hoe kan dat gemoedelijker dan met een eenvoudige fotospecial...