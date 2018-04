Door: AUTO55

De 'beursbabe' is met uitsterven bedreigd. De 'beursbabe' is doorgaans slank, van het vrouwelijke geslacht en voorzien van een glimlach. De bezigheden van een 'beursbabe' bestaan voor een groot deel uit poseren naast een aan te prijzen voertuig dat recent in de was werd gelegd. De 'beursbabe' wordt betaald voor bewezen diensten en wordt schijnbaar niet gedwongen noch vastgehouden om het eerder beschreven werk uit te voeren. Maar de druk op de 'beursbabe' neemt - wereldwijd - alsmaar toe. Daarom lieten we, nu het nog kon, meerdere 'beursbabes' van het Autosalon van Genève 2015 voor de lens passeren. Met enkele mooie resultaten, dat spreekt.