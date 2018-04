Japanse Toyota-top laat vrouwen en buitenlanders toe

Door: AUTO55

Van de huidige vijftien Toyota-toplui vertrekken er zes. Slechts drie daarvan worden vervangen. Eén van die vervangers is de Fransman Didier Leroy. Die wist een Europese depressie om te zetten in optimisme en mag zich daarom binnenkort vice-president bij Toyota noemen. Het merk geeft dus toe aan eerste minister Shinzo Abe die opriep om (meer) buitenlanders en vrouwen in de hogere regionen van Japanse megabedrijven toe te laten. De vrouw, dat is de Amerikaanse Julie Hamp. Zij zal de wereldwijde dienst communicatie onder haar hoede nemen. Tot nog toe deed ze dat enkel voor de Noord-Amerikaanse markt.

Tot slot halen we ook Christopher Reynolds aan, een Afro-Amerikaan die sinds 2007 voor Toyota's Noord-Amerikaanse tak werkt en de rol van managing officer zal opnemen. Ook die zet kan/moet de bedrijfsreputatie opkrikken.