Audi R8 LMS GT3 moet voorganger overtreffen

Met 26 GT3-titels, 23 andere kampioenschappen en 7 overwinningen in 24-uursraces op zak is de Audi R8 LMS GT3 sinds 2009 de te kloppen speler in zijn klasse. Audi is bovendien van plan om het de concurrentie vanaf volgend jaar nóg moeilijk te maken. Daarvoor komt de gloednieuwe R8 LMS GT3 in beeld.

Lichter, stijver, veiliger

De Audi R8 LMS GT3 is de eerste GT3-racer die voldoet aan de strengere reglementen die voor het raceseizoen van 2016 gelden. Hij is voorzien van de nieuwste veiligheidssnufjes uit de R18 e-tron quattro en de Audi A5 DTM. Ondanks de toevoeging van die nieuwe veiligheidssnufjes zet de nieuwe Audi R8 LMS 25kg minder op de schaal dan zijn voorganger. Dat dankt hij aan z'n onderstel dat niet alleen lichter is, maar ook stijver. En aangezien de regelgeving inzake aerodynamica ook wordt aangescherpt, heeft Audi ook op dat vlak werk verricht. Zo is de bodem van de R8 LMS zo ingericht dat de lucht onder de auto nog gunstiger naar de diffuser wordt geleid. Ook werd de achtervleugel een tikkeltje kleiner. Hierdoor klieft de R8 LMS nog beter door de wind.

De nieuwe R8 LMS GT3 maakt gebruik van de 5.2-liter V10 die we kennen uit het straatmodel dat eind vorige maand in de openbaarheid is getreden. Het vermogen ligt omwille van de FIA-regels op 585pk en de tienpitter is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met 6 verzetten. De R8 LMS zo snel mogelijk in actie zien? Dat kan tijdens de 24 Uren van de Nürburgring op 16 en 17 mei aanstaande. Vanaf 2016 is de auto ook voor klantenteams verkrijgbaar.