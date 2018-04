Herrezen automerk Borgward komt niet verder dan logo

Door: BV

De oprichting van het Duitse automerk Borgward dateert alweer uit 1929. Toen begon Carl Borgward eerst met de productie van kleine driewielers. Maar van 1939 tot 1963 produceerde het bedrijf ook een aantal gegeerde en luxueuze vierwielers. We denken daarbij onder meer aan de 2400, de P100 en de bekendste - de Borgward Isabella. Maar toen ging het bedrijf kopje onder.

Wederopstanding

Christian Borgward, de kleinzoon van Carl in de paragraaf hierboven, wil echter weer auto’s onder z’n familienaam gaan bouwen. En het wil auto’s ontwikkelen die die naam waardig zijn, met de innovatie en luxe die destijds synoniem stonden voor het merk. De plannen zijn concreet genoeg om er op het Autosalon van Genève een stand voor te huren. Geen goedkope aangelegenheid, en nochtans was daarop niet zo veel te zien: een klassiek exemplaar en een hedendaags merklogo, geïnspireerd op het embleem dat ruim een halve eeuw geleden prominent op de neus van Borgwards terug te vinden was. Maar er komt meer.

Autosalon Frankfurt 2015

In september wordt in Frankfurt het grootste Duitse autosalon gehouden. Het is daar dat de Duitse constructeurs alle registers opentrekken en ook het in Stuttgart gevestigde Borgward wil een concrete blik op de toekomst werpen. Slimme en ecologische mobiliteit hoort daarbij, zegt Christian Borgward, dus wij zetten alvast geld in op een hybride of - nog waarschijnlijker - geheel elektrische auto. Tot het zover is, kunnen we al wennen aan het rood-witte merkembleem.