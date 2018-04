Kahn verbouwt Land Rover Defender tot zeswielig V8-monster

Door: BV

Land Rovers met zes wielen zijn lang niet nieuw, maar zelden waren ze zo speciaal als deze creatie van Kahn. Die is 1,20m verlengd en 15cm verbreed. Maar het zijn niet de afmetingen die zo indrukwekkend zijn, het is wat Kahn ermee doet.

Chevrolet-V8 onder de kap

De motorkap van deze Land-Rover Defender is met 40cm verlengd. Plaats die deze Flying Huntsman gebruikt om een 6,2l V8 van Chevrolet origine in te leggen. Samen met de 430pk die erbij horen. En achteraan wordt de ruimte evenmin verkwanseld. Daar wordt een extra wielas toegevoegd. De prestaties zijn voor een Defender best indrukwekkend. Een standaard fabrieksexemplaar is begrensd op 135km/u, maar deze gaat door tot 220km/u vooraleer de elektronica ingrijpt. Niet zo lang geleden presenteerden we je overigens ook al een extreme Kahn-Defender met slechts vier wielen. Die vind je hier.