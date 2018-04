Robot Ray parkeert Audi’s

Door: BV

Al heel wat zware en repetitieve taken in het productieproces van een auto zijn overgenomen door robots. En nu nemen ze ook ervoor en erna meer en meer voor hun rekening. Zo heeft Audi net deze robot ‘Ray’ in dienst genomen. Die parkeert de auto’s voor ze op transport gaan.

Betere ergonomie

Werknemers die dag in dag uit nieuwe auto’s moeten verzetten en parkeren leggen volgens Audi erg veel kilometers te voet af en hebben ergonomisch gezien de beste job niet. Daarom is deze parkeerrobot een flinke verbetering voor het personeel. En dat het ook een stuk efficiënter is, zal eveneens meegenomen zijn, vermoeden we.

Vrij bewegende robot

De basis van Ray wordt gevormd door een zes meter lang frame. Sensoren stellen vervolgens de positie en afmetingen van de auto vast. Vervolgens neemt de robot de auto bij de wielen maximaal 10cm op en wordt die daarna volautomatisch naar z’n bestemming gevoerd. Auto’s met een lengte tot 5,3m kwalificeren. Als de auto’s daarna intern verplaatst moeten worden (van een wachtparking naar een treinperron voor transport bijvoorbeeld), dan kan Ray ook die klus aan.