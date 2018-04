Nieuwe VW Tiguan met 2 of 3 zitrijen

Door: BV

Volkswagen maakt zich op voor een nieuwe Tiguan. Het huidige model kwam immers al in 2008 op de markt. Logisch dus dat de eerste details van het model doorsijpelen. Er zijn enkele evidenties, zoals de omschakeling naar het nieuwe MQB-platform. En dankzij de extra flexibiliteit dat die moduleerbare bodemplaat met zich mee brengt, mogen we ons ook verwachten aan twee modellen.

Volkswagen CrossBlue Concept

Een voorbode van de nieuwe Tiguan kregen we al te zien in de vorm van de CrossBlue Concept. En van dat showexemplaar bestaan niet toevallig twee versies (er is een Coupé die je als voorbode van de kleine Tiguan mag zien). Er zijn er met twee zitrijen, maar is eveneens een opgeblazen variant waarin drie zetelrijen passen. Dat was niet louter een vingeroefening, maar dat wordt realiteit. De Duitse gigant kondigde immers een significante investering aan van $ 1 miljard in z’n productiefaciliteit in Puebla in Mexico. Die wordt uitgebreid en gemoderniseerd, specifiek met het oog op de productie van een grote Tiguan. Die zal er in de loop van 2016 van de band lopen à rato van 500 stuks per dag.

Niet voor Europa?

Met een grotere Tiguan wil VW vooral naar de hand dingen van de Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse klant. Daarnaast wordt hooguit gesproken over ‘een aantal markten’ die eveneens recht zullen hebben op de variant. Of Europa daarbij zit, is lang niet zeker.