Megabonus van € 30 miljoen voor Fiat-baas Marchionne

Door: BV

Erg veel nieuwe modellen heeft Fiat ons de jongste tijd niet voorgeschoteld. Lancia is eigenlijk dood en Alfa Romeo heeft maar twee volumemodellen in de catalogus (naast de erg 'niche' 4C) en die zijn beide verouderd. Maar met de financiële resultaten van fusiebedrijf Fiat Chrysler Automobiles, zit alles snor. En dat is goed nieuws voor grote baas Sergio Marchionne. Hij strijkt immers tientallen miljoenen aan bonussen op.

Feest omwille van geslaagde fusie

In 2013 moest Marchionne het op papier nog hebben van € 3,6 miljoen. Aardig natuurlijk, maar binnen de sector was het daarmee zeker geen hoogvlieger. In 2014 deed hij echter heel wat beter. Z’n basisverloning bedroeg $ 2,5 miljoen. Daarbij kwamen vervolgens € 6,6 miljoen aan allerhande bonussen. En dan was er nog één grote klepper: een bonus van € 24,7 miljoen voor de succesvolle fusie van Fiat en Chrysler. Totaal: € 31,3 miljoen. Omdat je de bedrijven maar één keer kan fuseren, zal Marchionne zich in 2015 wellicht weer met minder tevreden moeten stellen. Hij broedt echter al op een nieuwe stunt: de afsplitsing van Ferrari.