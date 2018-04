Expansiehonger Volkswagen AG voorlopig gestild

Door: ADD

Martin Winterkorn, CEO van de Volkswagen Group vindt dat zijn bedrijf voorlopig groot genoeg is. "Momenteel hebben we twaalf merken. En dat volstaat voor mij," verklaarde hij in een interview met de Duitse zondagskrant Welt am Sonntag.

Oogje op Fiat-Chrysler blijft

Hiermee reageerde hij op best hardnekkige geruchten dat de VW-groep interesse zou hebben in een overname van bijvoorbeeld Alfa Romeo of zelfs de hele Fiat-Chrysler Group.

Vervolgens voegde Winterkorn er echter voorzichtig aan toe dat hij de ontwikkelingen bij Fiat aandachtig volgt. Het verdwijnen van het merk Lancia bezorgt hem hartzeer, zei hij tegen de krant. "Je merkt wat er kan gebeuren als je niet voorzichtig bent. Je moet in deze branche altijd op je hoede zijn, succes mag niet allesbepalend zijn."

Geen angst voor Apple en co

Ondanks het streven van IT-giganten als Apple en Google om een belangrijke rol in de autobranche te gaan spelen, loopt de auto-industrie volgens Winterkorn over het algemeen geen gevaar. Zelfverzekerd verkondigt hij: “Wat de productie van voertuigen betreft, een van de meest complexe industriële producten, zullen wij onze hegemonie behouden.”