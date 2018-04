Onfortuinlijke Belgische wintersporters rijden 1200 kilometer om

Door: AUTO55

Een Belgische autocar met aan boord een vijftigtal toeristen en met als einddoel de skipistes van La Plagne in Frankrijk heeft een omweg van zomaar eventjes 1200 kilometer gemaakt alvorens op de bestemming aan te komen. De reden voor de 'aangepaste' route? Heel simpel. De chauffeur van dienst had domweg de verkeerde bestemming in zijn GPS-toestel ingegeven. Een verhaal waar de Fransen nog even zoet mee zullen zijn.

Op naar de zon

Pas na Toulouse te zijn voorbijgereden, kreeg de bestuurder in de smiezen dat ze met z'n allen richting La Plagne in l'Arriège, op zo'n vijftigtal kilometer van Andorra en van de Spaanse grens, aan het reizen waren. Rechtsomkeer dus, met als resultaat dat de bemanning zich pas zondagavond in de Alpen kon settelen - een etmaal te laat.

Radiozender Studio Brussel organiseerde de trip overigens voor een klein deel van de luisteraars. Die personen in kwestie werden na het voorval gesust met tapas en een forfaitaire terugbetaling van de verloren dag.