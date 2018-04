​VW test Google Glass in Wolfsburg

Door: ADD

Officieel is het Google Glass project dood. Begin dit jaar zette Google de verkoop ervan stop. De kostprijs van ongeveer € 1400 bleek te duur voor particuliere klanten. Maar de bril is aan een comeback in de industrie bezig. Zo wil Volkswagen de bril gebruiken in het onderdelenmagazijn van Wolfsburg. Daar zal die binnenkort de handscanner vervangen. Het voordeel? Met een bril op de neus hebben werknemers beide handen vrij voor het verpakken.

Met de camera en speciale software scant de bril codes op de verpakkingen. Visueel en auditief bevestigt de bril daarop aan zijn drager of die het correcte pakket uitgesorteerd heeft.