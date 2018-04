Half miljoen virtuele Ford Mustangs in de EU

Door: BV

Al sinds 1964 is de Ford Mustang een begrip. En hoewel er van de klassieke exemplaren letterlijk duizenden in Europa rondrijden, was het model hier niet eerder via het officiële dealernet beschikbaar. Iets waar Ford pas dit jaar een mouw aan past. Het merk met het Blauwe Ovaal vindt z’n Mustang pas nu rijp voor een Europese carrière. En hij blijft meer dan behoorlijk scherp geprijsd. Je hebt er in ons land al een vanaf € 35.000.

Nu al een succes

Ford omschrijft de interesse voor deze eerste Europese Mustang-lancering als ‘overweldigend’. De Europese verkoopsverwachtingen zijn al gebroken, nog voor het eerste exemplaar aan een klant is geleverd. Meer dan 9.000 mensen lieten zich registreren om bij de eerste te zijn om kans te maken. De eerste 500 waren zelfs al na 30 seconden besproken. En de interesse houdt er niet bij op. Ford zegt dat al een half miljoen geïnteresseerde Europeanen een virtuele Mustang configureerden op de website van de constructeur. De instapversie, een 2,3l Ecoboost met handgeschakelde zesbak, is goed voor 37% van configuraties. En de Europeaan blijkt zelfs een achtcilinder liever met de hand te schakelen. Slechts een derde kiest voor een automaat.