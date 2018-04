Wat doe je als je écht niet meer weet waar je auto staat?

Door: AUTO55

Misschien heb je het zelf al eens meegemaakt. Je parkeert je auto in een stad op een serieus eind van huis en vindt 'm achteraf niet meteen terug. De 21-jarige Fallon Jerome had het afgelopen woensdag ook voor. Alleen was haar witte Seat Ibiza na 3 uur moe zoeken in Stockport nog steeds niet terecht en begon de Engelse jongedame, die op sollicitatiegesprek was gegaan, lichtelijk gefrustreerd te geraken. Nadat zelfs een bezoekje aan de lokale politie en het gemeentehuis van Stockport niets opleverde, schakelde ze als ultieme redmiddel dan maar sociale media in. En jawel: haar bericht werd opgepikt door ene Samantha Taylor en die wist Jerome stap voor stap naar haar Spaanse hatchback te begeleiden. Een mooi verhaal, als je het ons vraagt.