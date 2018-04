Yomogo kopieert Kia Picanto (schaamteloos)

Door: AUTO55

De Chinese autofabrikant Yomogo heeft een nieuw stadskarretje klaar dat verdacht veel op de Kia Picanto lijkt. Al is wel meteen duidelijk dat de Zuid-Koreanen meer kaas van afwerking hebben gegeten dan de Chinezen. De vierwieler draagt de typeaanduiding '330' en is een volledig elektrisch aangedreven. Onderhuids ligt een 7,5kW of 13kW sterke elektromotor die aan een loodaccu of een lithium-ion-batterij is gekoppeld. Wat er nog over te vertellen valt? Dat de Yomogo 3,45m bij 1,5m meet en 1,48m hoog is. En oh ja, in Europa hoeven we hem uiteraard niet te verwachten. Gelukkig maar.

Met de Yomogo 330 zijn de Chinezen overigens niet aan hun proefstuk toe. Hier zijn nog 10 voorbeelden van schaamteloze kopieën die al in het land van de draak in omloop werden gebracht.