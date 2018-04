Dit is de nieuwe Jaguar XF!

Door: BV

In 2008 lanceerde Jaguar de XF. Een auto die in de kuiten van onder meer de Audi A6, BMW 5-Reeks en Mercedes E-Klasse probeerde te bijten met een nieuw recept. Weg waren de klassieke lijnen van voorganger S-Type. De XF was nu niet alleen onderhuids (wat de S-Type al was) een moderne auto, maar had ook meteen een modernistisch uiterlijk dat niettemin helemaal ‘Jaguar’ was. En nu is het tijd voor een generatiewissel. De tweede XF volgt dezelfde koers.

De mooiste uit het segment

Het bovenaanzicht dat Jaguar vrijgaf, onthult nauwelijks onderscheidende stijlkenmerken. Die houdt Jaguar nog achter de hand tot de onthulling eind volgende week. Maar designer Ian Calum is er gerust in: “De compleet nieuwe XF wordt de knapste auto in z’n segment”.

Een blik in het interieur

Een blik op het interieur kunnen we wel werpen. Informatie ontbreekt eveneens, maar we zien in elk geval een digitale wijzerplaat, een groot aanraakgevoelig scherm voor de bediening van infotainment in de middenconsole, de draaischakelaar voor de bediening van de automaat en een sierlijst die in de deuren begint en onder de voorruit doorloopt.

Veel aluminium, weinig brandstof

Net als de nieuwe, kleinere Jaguar XE zal deze XF intensief gebruik maken van aluminium. Dat betekent dat hij lichter wordt en dat hij ook zuiniger wordt. De zuinigste dieselmotor zou slechts 4,0l/100km verbruiken.