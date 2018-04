Ultieme Europese roadtrip is 26.000km lang

Door: BV

We hebben hier bij Auto55.be wel wat met roadtrips. Afgelopen zomer reed de redactie nog de legendarische Route 66 van de eerste meter in Chicago tot het gaatje aan de Santa Monica Pier in Los Angeles. Maar natuurlijk kan je ook in Europa roadtrippen. De Amerikaan Randal Olson, een wetenschapper, puzzelde die samen. Erg vertrouwd met ons continent is hij niet, maar hij baseerde zich op een lijstje van 50 Europese plekken die je moet gezien hebben van de Business Insider. In het totaal is hij 26.211km lang. In eigen land doet de lijst Brussel aan, maar worden steden als Brugge of Gent (nochtans wel op de route) genegeerd.

Perfecte lus

Randal Olson nam niet alle bezienswaardigheden op van de 50 die gesuggereerd werden, omdat ze niet allemaal met de auto bereikbaar waren. De trip begint in Oostenrijk en eindigt in Zwitserland, maar het is zo goed als een lus. Je kan dus eigenlijk inpikken waar je maar wil. De complete lijst met bestemmingen staat hieronder.